أبوظبي - سكاي نيوز عربية فاز برشلونة بصعوبة، الأربعاء، على مضيفه كورتورال ليونيسا المنتمي للدرجة الثالثة، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رينو دي ليون، في ذهاب دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.
هدف برشلونة الوحيد جاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق المدافع الفرنسي كليمنت لينجليه،
ويستضيف برشلونة ليونيسا في مباراة الإياب في الخامس من ديسمبر المقبل، ويحتاج رفاق ميسي للفوز أو التعادل، لضمان التأهل إلى دور الـ16 والمنافسة على لقبهم.
وفي مباراة أخرى، فاز خيتافي 2-1 على مستضيفه قرطبة، وتغلب ريال بلد الوليد 2-1 خارج أرضه على مايوركا.