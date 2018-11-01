هدف برشلونة الوحيد جاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق المدافع الفرنسي كليمنت لينجليه،

ويستضيف برشلونة ليونيسا في مباراة الإياب في الخامس من ديسمبر المقبل، ويحتاج رفاق ميسي للفوز أو التعادل، لضمان التأهل إلى دور الـ16 والمنافسة على لقبهم.

وفي مباراة أخرى، فاز خيتافي 2-1 على مستضيفه قرطبة، وتغلب ريال بلد الوليد 2-1 خارج أرضه على مايوركا.