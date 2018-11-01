وكانت المباراة مقررة في المرحلة الأولى في أغسطس الماضي، بيد أنها تأجلت على خلفية انهيار جسر في جنوة.

ورفع ميلان رصيده إلى 18 نقطة بالتساوي مع لاتسيو الخامس، لكنه يبتعد بفارق 10 نقاط عن يوفنتوس حامل اللقب، وأربع نقاط عن كل من انتر ميلانو ونابولي.

على ملعب "سان سيرو"، افتتح ميلان التسجيل باكرا عن طريق لاعب وسطه الإسباني سوسو بتسديدة من خارج المنطقة (4).

لكن قلب دفاع ميلان أليساندرو رومانيولي منح جنوة هدف التعادل عن طريق الخطأ، محاولا تشتيت تسديدة على مرمى حارسه الدولي جانلويغي دوناروما (56).

وفي وقت كانت المباراة تتجه الى التعادل، أبعد حارس جنوة الروماني أندري رادو كرة خارج منطقته فعالجها رومانيولي طائرة بيسراه هبطت في مرمى الضيوف (90+1)، ليعوض المدافع الدولي خطأه ويقود ميلان إلى فوز رابع في آخر 5 مباريات.