وكشفت صحيفة "صن" البريطانية أنه بناء على المراهنات، فإن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبر الإنجليزي قد يحل محل مواطنه سانتياغو سولاري، الذي عين الاثنين مدربا مؤقتا للفريق الملكي بعد سلسلة إخفاقات مؤخرا.

وبعد أن كانت نسبة احتمال تدريب بوتشيتينو لبطل أوروبا لا تتجاوز 20/1، قالت الصحيفة إن نسبته الآن قفزت إلى 2/1، بعد تعثر المفاوضات مع الإيطالي أنطونيو كونتي المدرب السابق ليوفنتوس الإيطالي، وتشلسي الإنجليزي.

وتراجعت نسبة كونتي إلى 4/1، بعدما تسربت أخبار عن رفض عدد من كبار لاعبي الفريق لقدومه.

ويخوض سولاري اختباره الأول، الأربعاء، عندما يواجه ريال مدريد مليلة في كأس ملك إسبانيا، وسط أنباء عن تحسن الحالة النفسية للاعبي الفريق برحيل لوبتيغي.

ويحتل ريال مدريد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد الخسارة القاسية بنتيجة 1-5 أمام برشلونة، الأحد.