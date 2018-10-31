واحتفظ الإسباني رافائيل نادال بالصدارة، أمام كل من الصربي نوفاك جوكوفيتش، والسويسري روجر فيدرر الذي حافظ على رصيده من النقاط بإحرازه لقب دورة بازل السويسرية في مسقط رأسه للمرة التاسعة في تاريخه، رافعا عدد ألقابه في دورات المحترفين إلى 99.

أما وصيف فيدرر في بازل، الروماني ماريوس كوبيل، فتقدم 33 مركزا ليحتل المركز 60، وهو الأفضل في مسيرته.

تصنيف العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافائيل نادال 7660 نقطة

2- الصربي نوفاك جوكوفيتش 7445

3- السويسري روجر فيدرر 6260

4- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 5460

5- الألماني ألكسندر زفيريف 5115

6- الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 4230

7- الكرواتي مارين سيليتش 4050

8- النمساوي دومينيك تيم 3825

9- الأميركي جون إيسنر 3425

10- البلغاري غريغور ديميتروف 3335