وجاء انتصار كافاليرز، الثلاثاء، في أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد لاري درو، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة تايرون لو، الأحد.

وسجل رودني هود 26 نقطة، في أفضل أداء له هذا الموسم، من بينها 4 رميات ثلاثية ناجحة، ليواصل اللاعب المخضرم تألقه هذا الموسم، لكنه كان على بعد 6 نقاط من أفضل حصيلة له بلقاء واحد.

كما أضاف سيدي عثمان 20 نقطة، واستحوذ على 5 كرات مرتدة، ومرر 3 كرات حاسمة، فيما أحرز المخضرم جورج هيل 17 نقطة.

ولعب كافاليرز دون العملاق كيفن لاف للمباراة الثالثة على التوالي، بسبب معاناته من إصابة في قدمه اليسرى.

وخسر أتلانتا للمباراة الثانية على التوالي بينما كان قد تفوق 133-111 على كافاليرز منذ 9 أيام في كليفلاند أيضا.

ويعاني كافاليرز هذا الموسم بعد رحيل نجمه الأول ليبرون جيمس، وانتقاله إلى لوس أنجلوس ليكرز.