وأقالت إدارة الريال لوبيتيغي، الاثنين الماضي، في أعقاب النتائج المخيبة منذ بداية الموسم، والخسارة المذلة التي تعرض لها رفاق كروس أمام الغريم التقليدي برشلونة التي انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف للريال.

وغرد الدولي الألماني على صفحته على تويتر “أكبر هزيمة للاعبين عندما يكون على المدرب أن يرحل، سيما في هذه الحالة، لأنه مدربا وشخصا عظيما، شكرا جوليان."

وأعلن بطل أوروبا، الاثنين، إقالة لوبتيغي الذي كان يقود الفريق في موسمه الأول، وتعيين سولاري الذي كان يشرف على الفريق الرديف، مدربا مؤقتا.

وأشرف الأرجنتيني سولاري الثلاثاء على أول تدريب له مع الفريق، ثم عقد مؤتمرا صحفيا أكد فيه أنه يقدم على مهامه الجديدة بشكل "إيجابي جدا".

وسيشرف سولاري على الفريق لمدة أسبوعين حسب أنظمة الاتحاد الإسباني، على أن يتم بعدها تثبيته، أو تعيين مدرب جديد.