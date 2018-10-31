وقال الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي أن مبابي الذي برز مع المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2018 "سريع جدا جدا جدا (...) يطلب الكرة في الوقت المناسب، يهرب من الرقابة في الوقت المناسب، يقوم بالتسارع في الوقت المناسب، ويسجل في الوقت المناسب".

إلا أن بلاتيني، رفض بأي شكل من الأشكال المقارنة بين أحد أبرز نجومها الحاليين، و"الملك" بيليه، وذلك في تصريحات أدلى بها لإذاعة "أر أم سي" الفرنسية.

وأوضح "إذا فاز مبابي بثلاث كؤوس للعالم، يمكن أن نقارنه ببيليه (...) سنرى، دعوه يلعب. سنقرر، سنحكم عليه بعد عشرة أعوام"، مقرا في الوقت ذاته بأن أداء المهاجم الشاب "مثير للإعجاب".

وسجل مبابي أربعة أهداف في المونديال الروسي، بينها هدف في المباراة النهائية التي فاز بها منتخب بلاده على كرواتيا 4-2. وأصبح مبابي في عمر 19 عاما وستة أشهر، ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في المباراة النهائية لكأس العالم بعد بيليه الذي سجل بعمر السابعة عشر و8 أشهر في مرمى السويد (5-2) في نهائي عام 1958.

وأحرز بيليه لقب المونديال أعوام 1958، 1962، و1970.

وكان بيليه (77 عاما) قد أشاد بمبابي في السابق. وقال في تغريدة بعد هدف الفرنسي في نهائي المونديال "إذا استمر كيليان في معادلة أرقامي القياسية، ربما يتعين على اللعب مجددا".

وفي سبتمبر، أرسل بيليه لمبابي هدية هي عبارة عن قميص ناديه السابق سانتوس ممهورا بتوقيعه. وشكره مبابي بتغريدة عبر حسابه على "تويتر" جاء فيها "شكرا للهدية الرائعة أيها الملك".