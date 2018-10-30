وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية إن رونالدو شوهد يتدرب في صالة رياضية رغم حصوله على يوم من الراحة، كما نشر اللاعب صورته أثناء التدريب البدني على مواقع التواصل.

ولا يزال رونالدو (33 عاما) مصرا على تحدي سنه والاحتفاظ بلياقته البدنية في أعلى مستوى، بعد انتقاله من ريال مدريد الإسباني إلى "السيدة العجوز"، وسط شكوك بشأن استمراره بتقديم مستوى مميز.

لكن بعد البداية المهتزة مع يوفنتوس، عرف رونالدو طريق الشباك وساهم في حصول فريقه على 28 نقطة من 10 مراحل بالدوري الإيطالي، يتربع بها على عرش المسابقة.

ولعب رونالدو دور البطولة المطلقة، السبت، عندما سجل هدفين حول بهما تأخر يوفنتوس بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه إمبولي، فيما يستعد الفريق لمواجهة ضيفه كالياري السبت.

وأثناء خضوعه للكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى يوفنتوس الصيف الماضي، أوضحت نتائح الفحص أن رونالدو "يملك جسد شاب بعمر 20 عاما".

وأسفرت الفحوص الطبية التي أجراها النجم البرتغالي عن 3 نتائج مثيرة تمثلت في نسبة الدهون بجسمه، وكتلة العضلات التي يمتلكها، بالإضافة إلى السرعة الكبيرة التي يتمتع بها.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن نسبة الدهون في جسد رونالدو هي 7 بالمائة فقط، وهو ما يقل بنسبة 3 بالمائة عن النسبة الطبيعية لمن في مثل سنه، ولدى "صاروخ ماديرا" كتلة عضلية تصل إلى 50 بالمائة، أي أنها أعلى بحوالي 4 بالمائة مما هو مفترض.

كذلك فقد سجل "الدون" سرعة وصلت إلى 33.98 كيلومتر في الساعة، ببطولة كأس العالم الماضية، وقد كانت الأفضل خلال النهائيات.