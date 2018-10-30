وقال أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم إنه "يتعلم كل يوم" من ميسي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

ولعب نيمار ابن الـ26 عاما أربعة مواسم متتالية في برشلونة، حقق خلالها لقب الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، قبل أن ينتقل إلى الدوري الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

وأوضح نيمار: "ميسي بالنسبة لي واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة. إنه قدوتي في اللعبة".

وأضاف: "مع ميسي أنا أتعلم كل يوم، سواء خلال التدريبات أو اللعب معه أو حتى مجرد مشاهدته. هذا جعلني أقوى ورفع كفاءتي في الملعب".

ولدى رحيل نيمار عن برشلونة، تحدثت مصادر مقربة من اللاعب عن رغبته في "الهروب من ظل ميسي" في الفريق الكتالوني، والبحث عن ناد يصبح به النجم الأول.

وأثارت الصفقة ضجة في الأوساط الكروية وقتها، وسط مطالبات بوضع سقف مادي للصفقات بما يتماشى مع قواعد اللعب النظيف في القارة الأوروبية.