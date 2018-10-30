واجتاز تومسون الرقم القياسي لزميله ستيفن كوري الذي سجل 13 رمية ثلاثية في الثامن من نوفمبر 2016 أمام نيو أورليانز بليكانز.



ويبلغ متوسط تومسون خلال الموسم الجاري 15.1 نقطة في المباراة الواحدة بينما سجل 19.2 نقطة في المتوسط خلال مسيرته التي شهدت فوزه بالدوري ثلاث مرات مع "المحاربين".



وأنهى غولدن ستيت وريورز حامل اللقب النصف الأول من المباراة بتسجيل 92 نقطة.

وهو أكثر فريق يسجل خارج أرضه خلال أول ربعين في تاريخ المسابقة، بينما هو الثاني بصفة عامة خلف فينكس صنز، الذي أحرز 107 نقاط في 1990.



وتفوق وريورز 92-50 في نهاية الربع الثاني، في رابع أكبر فارق من النقاط بين فريقين بعد النصف الأول، وهو أيضا أكبر فارق لفريق زائر.



وسجل تومسون الرميات الثلاثية الـ14 من 24 محاولة، وأشار بيديه إلى تحطيم الرقم القياسي عندما سجل الرمية القياسية في الربع الثالث، كما سجل كوري 23 نقطة، واحتفل مع طومسون بتحطيم رقمه القياسي.