إقالة لوبيتيجي جاءت عقب الهزيمة المذلة للريال أمام غريمه التقليدي على ملعب "كامب نو" بخمسة أهداف، في الجولة العاشرة من الليغا الإسباني.

وبعد خماسية البرسا، أصبح ريال مدريد في تاسع مراكز الدوري الإسباني، برصيد 14 نقطة، متأخرا عن برشلونة المتصدر بـ 7 نقاط.

وأعلن النادي الملكي في بيان: "قرر مجلس إدارة النادي إنهاء عقد المدرب جولن لوبيتيجي، هذا القرار الذي تم اتخاذه بأعلى درجة من المسؤولية، يهدف إلى تغيير ديناميكية الفريق الأول".

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن البيان "سيتم استبداله مؤقتًا بسانتياغو سولاري الذي سيتولى قيادة الفريق الأول ابتداء من يوم الثلاثاء".

وأعلن الريال أن الجهاز الفني الجديد يتكون من من سولاري (مدرب)، سانتي سانشيز (مساعد)، بينتوس (معد بدني).

وعلى طريقة "زيزو" الذي كان يتولى تدريب شباب الريال قبل أن يشرف على الفريق الأول، يعتزم سولاري تدشين مشواره مع بطل أوروبا ابتداء من الثلاثاء، على أمل أن يحذو حذو زين الدين زيدان الذي نجح في التتويج بتسعة ألقاب مع الريال، من ضمنها 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا.