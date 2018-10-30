وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 26 نقطة، وتقدم بفارق الأهداف على ليفربول الذي تغلب السبت على كارديف سيتي 4-1، في حين توقف رصيد توتنهام عند 21 نقطة في المركز الخامس.

وكان بوكيتينو مدرب توتنهام يرغب في استبدال ملعب ويمبلي لسوء أرضيته، لكن نظيره غوارديولا رفض هذا الطرح، فلجأ الأول إلى استبدال ثلاثي الوسط الداعم للمهاجم الصريح هاري كين، وزج بمواطنه إريك لاميلا والبرازيلي لمورا والفرنسي سيسوكو على حساب ديلي آلي والدنماركي إريكسن والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.

واعتبر بوكيتينو في تصريحات قبل المباراة أن الهدف المنشود من هذا التعديل على التشكيلة الأساسية هو "الحد أكثر من زحف لاعبي سيتي، وإعاقة ارتدادهم السريع" الذي يجيده الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والبرتغالي برناردو سيلفا ورحيم سترلينغ ومعهم محرز.

لكن هذا التغيير لم يمنع رياض محرز من افتتاح التسجيل في وقت مبكر بعد أن أرسل الحارس البرازيلي لسيتي ايدرسون كرة طويلة الى منطقة توتنهام فشل المدافع كيران تريبيير في التعامل معها وقطعها ليخطفها سترلينغ ويعيدها خلفية الى محرز المندفع من الخلف فدفعها بدوره وبقوة في الشباك (6).

وسيطر مانشستر سيتي على المجريات في الشوط الأول، وسنحت للاعبيه أكثر من فرصة لمضاعفة الغلة، في حين تحسن أداء توتنهام في الثاني دون أن ينجح في تعديل النتيجة ليتلقى الهزيمة الثالثة مقابل سبعة انتصارات.