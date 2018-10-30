وفرض القائد الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية: الهدفان الأول والثالث في الدقيقتين 28 و70 رافعا رصيده إلى 6 أهداف في المركز الثالث على لائحة الهدافين، مشاركة مع شريكه في صدارة هدافي الموسم الماضي مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي، ومهاجم نابولي لورنتسو إينسينيي.

وسجل الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وتابع رجال المدرب لوتشانو سباليتي صحوتهم وحققوا الفوز السادس تواليا واستغلوا جيدا تعثر نابولي أمام ضيفه روما 1-1 الأحد، لينتزعوا المركز الثاني بفارق الأهداف من الفريق الجنوبي بعدما تساويا برصيد 22 نقطة لكل منهما.

في المقابل، مني لاتسيو بخسارته الأولى في مبارياته الثلاث الأخيرة والرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الرابع.