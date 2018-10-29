وقال البيان إن النادي الملكي يرسل تعازيه إلى عائلات الضحايا وأصدقائهم وجميع مشجعي النادي الإنجليزي.

وهوت مروحية فيكاي إلى الأرض بعد عطل في المحرك، بعد إقلاعها بلحظات من داخل ملعب "كينغ باور" يوم السبت، عقب انتهاء مباراة ليستر سيتي وويست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت الشرطة أسماء الأشخاص الأربعة الذين لقوا حتفهم في الحادث مع فيكاي، وهم نورسارا سوكناماي وكافيبورن بونباري، رجل وامرأة من الطاقم الذي يعمل مع سريفادهانابرابا، بالإضافة للطيارين، البريطاني أيريك سوافر، والبولندية إيزابيلا روزا ليتشوفيك.

وشكلت وفاة فيكاي صدمة لمدينة ليستر التي قاد فريقها عام 2010 إلى أكبر مفاجأة كروية في إنجلترا حين فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز.