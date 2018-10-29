الحل "العاجل" دفع بكونتي للسفر من مصر، حيث كان يقضي إجازته هناك، والسفر إلى العاصمة البريطانية لندن مكان إقامته، للقاء مسؤولي النادي "الملكي".

وفي تغريدة حذفت لاحقا، أكد لاعب كرة قدم بولندي يدعى أرتور فيشنياريك أن كونتي يقضي إجازته مع صديق فيشنياريك في مصر، وأن صديقه أكد له بأن كونتي سيتسلم تدريب ريال مدريد بنسبة 98 بالمئة.

ونشر فيشنياريك صورة لكونتي برفقة أحد الأصدقاء في مصر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها كونتي مصر، حيث انتشرت له صور في شرم الشيخ، أثناء توقف دولي للأندية في مارس من الموسم الماضي.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، يبدو أن كونتي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أثناء إقامته في مصر، يدعوه فيها لتولي دفة تدريب بطل أوروبا، الذي يعاني من موسم "كارثي" بعد رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدربه زين الدين زيدان.

وأكد عدد من الصحفيين المختصين بالدوري الإسباني سفر كونتي المفاجئ للندن قادما من القاهرة، بعد تأكد تعيينه مدربا لريال مدريد.