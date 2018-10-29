وذكرت الصحيفة، أن لوبيتيغي ودّع اللاعبين في اجتماع بعد المباراة، وشكرهم على مجهوداتهم خلال 4 أشهر ونصف عملوا فيها سويّا، متوقعا إقالته بعد الخسارة الكبيرة والنتائج السيئة مع ريال مدريد منذ توليه الإدارة الفنية.

لكن وبما أن قرار الإقالة لم يصدر رسميا، فإن لوبيتيغي قال للاعبيه إنه يودعهم "احتياطا" قبل أن يستقل طائرته عائدا إلى العاصمة الإسبانية.

وأكدت "ماركا" أن قرار إقالة لوبيتيغي سيتخذ اليوم، بعد اجتماع بين رئيس النادي فلورينتينو بيريز ومسؤولي النادي الملكي.

وغادر بيريز ملعب "الكامب نو" في برشلونة بعد نهاية المباراة مباشرة دون التحدث إلى المدرب أو اللاعبين.

وقالت الصحيفة، إن ريال مدريد سيتعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، وأن الأخير في طريقه إلى مدريد بعد أن حلّ المشاكل المالية في عقده القديم من تشلسي الإنجليزي.

وأشارت إلى أن مساعد المدرب سانتياغو سولاري سيشرف على تدريب الفريق اليوم الاثنين قبل مباراة كأس الملك يوم الأربعاء أمام فريق مليلة.