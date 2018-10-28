وهو اللقب الرابع هذا الموسم لفيدرر (37 عاما)، بعد بطولة أستراليا المفتوحة، ودورتي شتوتغارت الألمانية، وروتردام الهولندية.

وفي مباراة استغرقت ساعة و36 دقيقة، حاول الروماني المصنف 93 عالميا أن ينتزع من فيدرر المصنف أول، لقب الدورة التي يعرفها عن ظهر قلب. وتمكن كوبيل من التقدم بشكل مريح في المجموعتين، الا أن المخضرم السويسري دائما ما كان يتمكن من العودة بنجاح.

وقال فيدرر "كان هذا الأسبوع ساحرا بالنسبة إلي، مسيرة أقرب إلى حلم" في الدورة التي يعرفها منذ طفولته، حيث كان أحد الفتية المكلفين جمع الكرات خلال مباريات اللاعبين المحترفين.

وحقق السويسري فوزه العشرين تواليا في مباريات دورة بازل، علما أنه خاض النهائي في مشاركاته الـ12 الأخيرة، و14 في كامل مسيرته.

وكان كوبيل ندا شرسا لفيدرر في بداية كل مجموعة، مدفوعا بإخراجه خلال هذا الأسبوع لاعبين من البارزين عالميا، مثل الكرواتي مارين سيليتش السادس عالميا في ربع النهائي والألماني ألكسندر زفيريف الخامس في نصف النهائي، وجد الروماني نفسه في مواجهة صاحب الأرض في المباراة النهائية، حيث أدت خبرة فيدرر دورا حاسما.

ففي المجموعة الأولى، تقدم كوبيل 3-1 بعدما تمكن من كسر إرسال فيدرر في الشوط الثالث والفوز على إرساله في الرابع. إلا أن السويسري رد الكسر في الشوط السادس وعادل النتيجة 3-3، لتمتد المجموعة إلى شوط فاصل كانت الغلبة فيه لفيدرر حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى مع 20 لقبا.

وفي المجموعة الثانية، كرر كوبيل السيناريو، وتقدم 3- 0 بعدما كسر إرسال فيدرر في الشوط الثاني، و4-1 بعدما حافظ كل من اللاعبين على إرساله المقبل. الا أن خبرة السويسري كانت حاسمة، وتمكن من الفوز بالأشواط الخمسة التالية، وكسر خلالها إرسال كوبيل مرتين.