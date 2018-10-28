وافتتح النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة التسجيل للبرسا في الدقيقة 11 من هجمة سريعة بتمريرة بينية رائعة، من جانب راكيتيتش إلى جوردي ألبا من جهة اليسار، الذي دخل منطقة جزاء ريال مدريد ثم مرر الكرة ببراعة إلى كوتينيو، الذي لم يتوانى في تسديدها في شباك الزاوية اليمنى للحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وفي الدقيقة 27 شن برشلونة هجمة خطيرة عن طريق ألبا، الذي أرسل عرضية لسواريز فتدخل معه فاران مدافع ريال مدريد ودفعه فسقط سواريز، وطالب لاعبي برشلونة باحتساب ركلة جزاء، ولكن الحكم حسم الموقف بتقنية "الفار" وحسب ركلة جزاء.

وتصدى لها سواريز وسدد الكرة على يمين حارس ريال مدريد، لتسكن أسفل شباك الزاوية اليسرى للمرمى، مسجلا الهدف الثاني للبلوغرانا لينتهي الشوط الأول 2-0 لصالح برشلونة.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح ريال مدريد في تقليص الفارق في الدقيقة 51، إثر كرة عرضية من الجهة اليمنى، ولمسة من إيسكر، لكن ارتدت من الدفاع ووصلت إلى مارسيلو المتمركز داخل منطقة الجزاء، والذي بدوره سدد كرة قوية إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 75، ومن هجمة مرتدة لبرشلونة وصلت إلى سيرغي بوسكيتس في الناحية اليمنى من نصف ملعب ريال مدريد، ثم أرسل عرضية قابلها سواريز برأسية نموذجية على يسار كورتوا لتسكن شباك الزاوية اليمنى لمرمى الريال.

وبعدها بدقائق، في الدقيقة 83 سجل النجم الأورغوياني سواريز هدفه الثالث "هاتريك" في مرمى ريال مدريد، فيما أضاف النجم التشيلي أرتورو فيدال الهدف الخامس للبرسا في الدقيقة 87.

وهذا هو الفوز الثاني تواليا لبرشلونة محليا بعد 3 تعادلات وخسارة، رافعا رصيده إلى 21 نقطة، ومستعيدا الصدارة من القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو مدريد الذي كان تغلب على ريال سوسييداد 2-صفر السبت.

في المقابل، مني ريال بخسارته الرابعة في آخر 5 مباريات في الدوري المحلي، فيا بات مصير المدير الفني جولين لوبيتيغي في مهب الريح.