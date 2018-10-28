ويتأخر الفريق اللندني بنقطتين عن ليفربول المتصدر، ويتقدم بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي يحل ضيفا على توتنهام هوتسبير، الاثنين.

ولم يتأثر فريق المدرب، ماوريتسيو ساري، بغياب إيدن هازارد، إذ أحرز ويليان، الذي شارك في الناحية اليسرى بدلا من اللاعب البلجيكي، هدفا وسدد في القائم.

ومنح المهاجم الإسباني، ألفارو موراتا التقدم لتشلسي في منتصف الشوط الأول، الذي كان يمكن أن يهز فيه الشباك 3 مرات.

وصنع روس باركلي لاعب وسط إنجلترا هذا الهدف، وأضاف الهدف الثاني بنفسه، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في بداية الشوط الثاني.

وهز البرازيلي ويليان شباك الحارس جو هارت، بعد ذلك بـ5 دقائق، وأكمل البديل روبن لوفتوس-تشيك الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي مباراة أخرى، منحت ركلتا جزاء من لوكا ميليفويفيتش التعادل لكريستال بالاس 2-2 مع ضيفه أرسنال المتألق.

ونفذ ميليفويفيتش قائد بالاس، الذي أهدر ركلة جزاء في الهزيمة أمام إيفرتون الأسبوع الماضي، ركلة بنجاح في نهاية الشوط الأول بعدما تدخل شكودران مصطفي ضد شيخ كوياتي.

وهذا هو الهدف الأول لبالاس على أرضه في 5 مباريات في الدوري هذا الموسم.

وأدرك غرانيت تشاكا التعادل من ركلة حرة في الشوط الثاني، قبل أن يعزز بيير-إيمريك أوباميانغ من تقدم أرسال بهدف مثير للجدل بعد ذلك بـ5 دقائق.

ونفذ ميليفويفيتش ركلة جزاء أخرى بنجاح قبل 6 دقائق من النهاية، ليمنح بالاس التعادل، ويتقدم فريق المدرب روي هودغسون إلى المركز 14.

واستمر أرسنال في المركز الرابع، لكن انتهت سلسلة انتصاراته في 11 مباراة متتالية بجميع المسابقات.