وقال محمدوف في حوار خاص مع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "أتابع محمد صلاح لكنى لم ألتقه من قبل، هو لاعب رائع نحن نريد نماذج كثيرة مثله، تعكس الصورة الحقيقية للأخلاق، وتقدمنا للعالم بشكل مميز".

وأضاف: "محمد صلاح صنع شعبية كبيرة في ناديه، وحول العالم، لأنه ملتزم، أشعر أن الله يقف معه، الأجيال الجديدة لدينا تحتاج إلى من هم مثل محمد صلاح كي يتعلموا منه التواضع والتجرد مهما كان مشهورا ومبدعا".

وتابع: "إنه أيقونة يجب أن نحافظ عليها، وأن نقف جميعاً خلفه كي يستمر في النجاح، أنا معجب به وبأخلاقه وبقيمه التي يرسيها كل يوم في الملاعب الأوروبية".

ويترقب العالم في الوقت الراهن "موقعة القرن" بين محمدوف، والملاكم الأميركي الشهير، فلويد مايويدز، والذي اعتزل اللعبة بعد أن حقق دخلا ماليا قياسيا، وخاصة في نزاله الأخير مع الأيرلندي ماكغريغور، والذي استحوذ على الاهتمام العالمي الأكبر في تاريخ المواجهات والألعاب القتالية.

يذكر أن صلاح سجل هدفا وصنع هدفين في فوز ليفربول على كارديف سيتي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.