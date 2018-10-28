ديبالا عبر عن فرحته بصورة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب هدفي يوفنتوس، وكتب قائلا "لا يمكن أن تنسى أول مباراة لك كقائد"، ولكنه لم ينتبه أن خلفية الصورة احتوت على لوحة كبيرة كتب عليها المدير الفني للفريق ماسيمليانو أليغري، تعليمات لجميع أعضاء الفريق.

اللوحة توضح بشكل دقيق تعليمات أليغري للاعبيه خلال الضربات الحرة وأماكن تمركزهم، بالإضافة إلى لاعبي الخصم الذين ستتم مراقبتهم وأسماء لاعبي حائط الصد، وغيرها من التعليمات التي تعتبر من بين أسرار الفريق.

ورغم أن افتضاح تعليمات أليغري جاء بعد نهاية اللقاء، إلا أنه قد يصعب من مهمة المدير الفني في المباريات المقبلة، وربما يحتاج لإدخال بعض التعديلات عليها.

وكان من المفترض أن يرتدي جورجيو كيليني شارة القائد في المباراة ضد إمبولي ولكن شعر ببعض الألم قبل المباراة، ليتم تسليم الشارة إلى باولو ديبالا بدلا من ليوناردو بونوتشي، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".