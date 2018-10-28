وافتتح المدافع دييغو غودين التسجيل قبل نهاية الشوط الأول وانزلق أرضا ليحول كرة شاردة في الشباك عقب فشل دفاع سوسيداد في إبعاد تمريرة من الأرجنتيني انخيل كوريا.

وحسم الظهير الأيسر البرازيلي فيليبي لويس الفوز في الدقيقة 60 بتسديدة قوية بقدمه اليمنى في الزاوية العليا بعد أن دخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر وتجاوز بذكاء أحد مدافعي سوسيداد.

ويتصدر أتليتيكو الترتيب برصيد 19 نقطة من عشر مباريات على الرغم من أن برشلونة حامل اللقب يمكن أن يقفز للقمة إذا فاز على غريمه ريال مدريد في لقاء القمة الأحد كما سيتقدم ألافيس على أتليتيكو إن هزم فياريال.

وقال دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو إن لديه ثقة دائما في فريقه حتى رغم الهزيمة أمام دورتموند في ألمانيا بدوري الأبطال، وهي أثقل هزيمة له منذ توليه المسؤولية في ديسمبر كانون الأول 2011.

وقال سيميوني الذي يتأخر فريقه بثلاث نقاط خلف دورتموند في المركز الثاني بالمجموعة الأولى "نحن بحاجة دائما للتنافس بشكل جيد في كل مباراة، ورغم النتيجة السيئة في ألمانيا فإننا نجحنا في اللعب جيدا بعد ثلاثة أيام وكان رد فعلنا ممتازا".

وأضاف "أجرينا بالكاد عدة تغييرات لأنني اعتقدت أن الفريق ما زال في حالة جيدة وكان من الصعب إشراك لاعبين آخرين. أعجبني الأداء لأن اللاعبين أظهروا ثباتا في المستوى وحافظوا على قوتهم الذهنية. هذا هو فريقي".