وفاجأ كوبيل، المصنف 93 عالميا، ألكسندر زفيريف المصنف الثاني في البطولة بالفوز عليه 6-3 و6-7 و6-4 في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

ودفع ميدفيديف بفيدرر لخوض ثلاث مجموعات عندما التقيا في بطولة شنغهاي للأساتذة في وقت سابق هذا الشهر لكن اللاعب السويسري لم يواجه أي خطر مشابه اليوم.

وأنقذ اللاعب البالغ من العمر 37 عاما نقطة لكسر إرساله في الشوط الأول قبل أن يخف توتره وحسم الانتصار على منافسه بضربة في منتهى الدقة ليبلغ نهائي بطولة بازل للمرة 14.

وعقب إضاعته للمجموعة الأولى بشكل غريب في غضون 20 دقيقة، وجد ميدفيديف نفسه وهو يتراجع 5-1 في المجموعة الثانية لكنه استطاع أن يحبط فرصة فيدرر لاقتناص نقطة لحسم المباراة واحتفظ بإرساله.

وكسر اللاعب الروسي الذي فاز بالقاب في طوكيو وونستون سالم وسيدني هذا الموسم إرسال فيدرر دون أن ينتزع الأخير أي نقطة ليحافظ على آماله في العودة في النتيجة من جديد لكن اللاعب السويسري حسم الأمر في شوط إرساله التالي وأنهى المباراة في 65 دقيقة.

ويقف بين فيدرر وبين نيله تاسع لقب له في البطولة، التي تقام في مسقط رأسه، اللاعب المغمور كوبيل الذي فاز على الكرواتي مارين شيليتش المصنف السادس عالميا الأسبوع الماضي.