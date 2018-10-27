وقالت صحيفة "صن" إن المدير التنفيذي للنادي اللندني إيفان غازيديس، الذي سيتولى بدءا من الأسبوع المقبل المنصب ذاته في ميلان الإيطالي، سيصطحب معه فينغر مديرا فنيا للفريق اللومباردي.

ويتخبط ميلان تحت الإدارة الفنية للمدرب جينارو غاتوسو، لاعب الفريق السابق، حيث يقبع حاليا في المركز الثاني عشر بجدول الدوري الإيطالي، فيما مُني الخميس بخسارة على ملعبه أمام ريال بيتيس الإسباني في الدوري الأوروبي.

وقبل أيام، كشف فينغر (68 عاما) خطته المقبلة لما بعد حقبة أرسنال التي استمرت 22 عاما، إلا أن الخطة اعتراها شيء من الغموض.

وقال فينغر لصحيفة "بيلد" الألمانية إنه يتوقع العودة لمزاولة نشاطه مطلع العام الجديد، مشيرا إلى أنه تلقى عروضا كثيرة من أندية مختلفة في العالم.

إلا أن المدرب الذي ترك أرسنال في مايو الماضي، قال إنه "لا يعرف طبيعة وظيفته المقبلة ولا مكانها".

وثارت تكهنات خلال الأشهر الماضية بشأن تعاقد فينغر المحتمل مع باريس سان جرمان الفرنسي، ولكن في منصب "المدير الرياضي" للنادي.

وتوج فينغر بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، لكن سنواته الأخيرة مع النادي اللندني كانت غير مستقرة.

وواجه المدرب سيلا من الانتقادات من مشجعين وخبراء في فترته الأخيرة بسبب أسلوبه الخططي وإخفاقه في إبرام صفقات كبيرة لصالح النادي الذي غابت عنه بطولة الدوري طوال المواسم الـ14 الأخيرة.