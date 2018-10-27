وكشفت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" أن قيمة لاعبي الفريق الكتالوني التي تصل إلى 1.143 مليار يورو، تزيد بمقدار 174 مليون يورو على نظرائهم في الفريق الملكي (969 مليون يورو).

وفي الإجمال، تبلغ قيمة لاعبي الفريقين مجتمعين 2.112 مليار يورو.

وقالت الصحيفة إن لاعبين اثنين في بطل إسبانيا يرجحان كفة برشلونة من حيث القيمة السوقية، هما ليونيل ميسي (180 مليون يورو) الذي يغيب عن اللقاء بسبب الإصابة، وفيليبي كوتينيو (120 مليون يورو)، في حين أن أعلى قيمة تسويقية للاعب لدى بطل أوروبا هي 90 مليون يورو للويلزي غاريث بيل.

ولجأت "إلموندو ديبورتيفو" إلى موقع "ترانسفير ماركت" الشهير لتقدير قيمة لاعبي الفريقين بناء على عدة معايير ليس من بينها الشروط الجزائية التي تضعها الأندية، موضحة أن بيع ريال مدريد للنجم كريستيانو رونالدو أدى إلى تراجع قيمة الفريق تسويقيا.

يشار إلى أن متوسط أعمار لاعبي الفريقين متقارب إلى حد كبير، إذ يبلغ 25.9 عاما لدى ريال مدريد و26.1 سنة في برشلونة.

ويستضيف ملعب "كامب نو" قمة الدوري الإسباني في المرحلة العاشرة، بين برشلونة المتصدر برصيد 18 نقطة، وريال مدريد المتعثر في المركز السابع وله 14 نقطة.