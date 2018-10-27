وحقق وريورز، بطل الدوري الأميركي في آخر موسمين، فوزه الخامس في أول ست مباريات في الموسم الجديد.

وسجل دورانت 25 نقطة في الربع الأخير، من أصل 41 نقطة في المباراة بأكملها، لينهي وريورز اللقاء بتسجيل 42 نقطة مقابل تسع نقاط فقط لمنافسه نيكس.

وساهم ستيفن كوري في الانتصار أيضا وأحرز 29 نقطة، كما سجل درايموند غرين 18 نقطة، وكلاي طومسون 12 نقطة.

وخسر نيكس في المقابل للمرة الخامسة على التوالي، بعدما فاز في الجولة الافتتاحية رغم واقع التعثر أمام فرق مرشحة للقب مثل غولدن ستيت وبوسطن سيلتيكس وميلووكي باكس.

وتصدر تيم هاردواي قائمة مسجلي النقاط في نيويورك برصيد 24 نقطة، بينما أضاف زميله فرانك نتيليكينا 17 نقطة.