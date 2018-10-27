وأثار الحكم الزامبي جاني سيكازوي الجدل عندما ألغى هدفا صحيحا للفريق الأنغولي، خلال اللقاء الذي حسمه أصحاب الملعب في الدقائق الأخيرة.

وتقدم أول أغسطس بشكوى رسمية للاتحادين الأفريقي والدولي يطالب فيها بإعادة اللقاء على أرض محايدة ومعاقبة طاقم التحكيم، حسبما نقل الموقع الرسمي للنادي عن رئيسه كارلوس هندريك.

وقال هندريك: "المباراة شهدت العديد من المخالفات، طاقم التحكيم كان متحيزا للترجي، والأجواء التي شهدها الملعب لم تكن مواتية لمباراة كرة قدم بدوري أبطال أفريقيا".

ولم يفسر رئيس النادي نوعية المخالفات التي يقصدها، لكن يبدو أنه كان يشير إلى هدف ناديه الملغي، الذي كان كفيلا بقلب النتيجة وتعقيد مهمة الفريق التونسي.

وفي مباراة متقلبة تغيرت نتيجتها أكثر من مرة، نجح الترجي في الفوز 4-2 على ضيفه بعد أن خسر ذهابا صفر-1 في لواندا، ليتأهل إلى نهائي البطولة ويواجه الأهلي المصري.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب رادس في العاصمة التونسية، شهدت المدرجات أعمال شغب ومواجهات بين قطاع من الجماهير وقوات الأمن التونسية، فيما استخدمت الألعاب النارية بكثافة.