وقال الاتحاد في بيان "يود الاتحاد العربي لكرة القدم التأكيد على قانونية مشاركة لاعبي نادي الاتحاد السكندري المصري، رزاق سيسيه وأحمد داوودا، في مباراتي الفريق أمام الزمالك المصري في دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك وفقًا للوائح أهلية اللاعبين في البطولة”.

وشدهت الفترة الماضية مطالبات من إدارة الزمالك، بعدم إشراك الثنائي في المباراتين بدعوة أن عقد الإعارة بين الناديين يتضمن عدم مشاركتهما في المباريات التي يلتقي فيها الناديين سواء كانت محلية أو قارية.

من جانبه، تمسك الاتحاد بمشاركة الثنائي في المباراة السبت، باعتبارهما من العناصر الأساسية في الفريق وفقاً للعقود المبرمة بين الطرفين.

ويقام اللقاء مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الزمالك قد تأهل لدور الـ 16 بعد اقصاء فريق القادسية الكويتي، فيما تأهل الاتحاد السكندري لنفس الدور عقب اقصاء فريق الترجي التونسي.