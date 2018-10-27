وقطع فيرشتابن أسرع لفة بزمن 1:16.656 دقيقة من 19 لفة خاضها على الحلبة، متقدما بفارق 0,4 ثانية على زميله في الفريق الأسترالي دانيال ريكياردو الذي خاض 19 لفة أيضا.

وحل الإسباني كارلوس ساينز سائق رينو ثالثا بفارق 1,2 ثانية (20 لفة) أمام زميله في الفريق الفنلندي نيكو هولكنبرغ بفارق 1,3 ثانية (21 لفة).

وجاء سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 4 مرات، خامسا بزمن 1:18.075 دقيقة (23 لفة) أمام زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس (1:18.322 د، 27 لفة)، وسائقي فيراري الألماني سيباستيان فيتل (1:18.746 د، 17 لفة) والفنلندي كيمي رايكونن (1:18.936 د، 22 لفة).

ويحتاج هاميلتون إلى خمس نقاط لحسم لقب هذا الموسم، بصرف النظر عن نتيجة منافسه فيتل صاحب أربعة ألقاب عالمية، والمدعو إلى الفوز في السباقات الثلاثة الأخيرة من الموسم الحالي، شرط عدم نيل هاميلتون الذي يتقدمه بفارق 70 نقطة، النقاط الخمس التي يحتاج إليها.

وفي الجولة الثانية، تفوق فيرشتابن مجددا بتسجيله 1:16.720 دقيقة، بعدما خاض 21 لفة متقدما أيضا على زميله ريكياردو صاحب 1:16.873 دقيقة (32 لفة).

وحافظ ساينز على المركز الثالث الذي احتله في الجولة الأولى (1:17.953 د، 35 لفة)، فيما تراجع زميله هولكنبرغ إلى المركز الخامس (1:18.046 د، 36 لفة) خلف فيتل الذي سجل 1:17.954 دقيقة (42 لفة)

وحل هاميلتون سابعا (1:18.100 د، 40 لفة) أمام رايكونن (1:18.133 د، 42 لفة) وبوتاس (1:18.140 د، 40 لفة).