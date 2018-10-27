وكان توتنهام يأمل في اللعب على ملعبه الجديد في سبتمبر الماضي، لكن مشاكل تقنية تتعلق بأنظمة السلامة أدت إلى تأجيل ذلك.

وقال رئيس النادي دانيال ليفي "أخذا بالاعتبار جميع المعطيات التقنية واللوجيستية، اضطررنا إلى اتخذا قرار خوض جميع مبارياتنا البيتية على ملعب ويمبلي، بينها مواجهة ولفرهامبتون في 29 ديسمبر".

وستواصل جماهير توتنهام التنقل إلى ملعب ويمبلي لحضور مباريات فريقها أمام تشلسي وساوثمبتون وبيرنلي وبورنموث وولفرهامبتون، بالإضافة إلى مباراتيه في دور المجموعات لمسابقة مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ايندهوفن الهولندي وإنتر ميلانو الإيطالي.

وأوضح ليفي "لا تمر ساعة إلا ويطلب مني متى سنكون قادرين على تنظيم أول مباراة لنا في ملعبنا الجديد"، مضيفا "أتمنى لو بإمكاني تأكيد تاريخ ومباراة محددين للافتتاح. ومع ذلك، في ضوء العوامل الخارجة عن سيطرتنا تماما، عدم قدرة المقاولين على تحديد المواعيد النهائية والمحتملة مستقبلا، والأمور غير المتوقعة، فنحن بطبيعة الحال نتوخى الحذر فيما يتعلق باحترام جدولنا الزمني للقيام باختبار الأحداث ومباراة افتتاح رسمية".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ليفي قوله "في حين أننا ندرك الحاجة إلى مواصلة الضغط على مقاولينا للتسليم في أقرب وقت ممكن، فإننا ندرك أيضا مدى صعوبة عدم الوضوح بالنسبة لكم، أنصارنا، للتخطيط للمباريات، خاصة تلك المقررة في أعياد الميلاد والسنة الجديدة".