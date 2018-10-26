واعتبر لاعب برشلونة أنه "لا يمكن الاعتماد على الفترة السيئة" التي يواجهها النادي الملكي، خاصة بعد رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضاف سواريز في تصريحات لموقع النادي الكتالوني: "لديهم مدرب جديد وهذا يشكل دوما دافعا إضافيا للاعبين لإظهار رغبتهم في اللعب".

وعن غياب رونالدو عن ريال مدريد، قال النجم الأوروغواياني: "نعرف جيدا إلى أي فئة ينتمي كريستيانو، لكن علينا توخي الحذر، إذ يمتلك الريال لاعبين أصحاب مهارات قادرين على صناعة الفارق"، وفق ما نقل موقع "آس".

وتابع: "الكلاسيكو هو الكلاسيكو، أيا كان الوضع الذي يخوضه به الفريق، في الموسم الماضي، كنا قد حسمنا اللقب بالفعل، ولعبت المباراة بقوة كبيرة. هم دوما هكذا".

وبيّن: "الكلاسيكو يذكرني بمباريات التصفيات مع أوروغواي، الكلاسيكو به لمسة خاصة والجمهور ينقل لك عدوى الأدرينالين، لذا تكون رغبة اللاعب هي الفوز فقط".

وعن أجمل ذكرياته المتعلقة بالكلاسيكو، قال: "أجمل ذكرى لي في الكلاسيكو هي المباراة التي فزنا بها 2-1 في كامب نو".

وقاد النجم الأوروغواياني، بهدف في مرمى الريال، فريق برشلونة للفوز 2-1 في لقاء الدور الثاني لموسم 2014-2015، موسمه الأول مع الفريق، ليمهد الطريق لتتويج الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني.