وبحسب ما نقلت صحيفة "صن"، فإن القضية تعود إلى سنة 2013، حين التحق اللاعب الويلزي بالنادي الملكي قادما من نادي توتنهام الإنجليزي.

وقرر بيل التقدم بطلب استئناف للقرار الذي غرمه مبلغا باهظا، فيما تقول السلطات إن المبلغ المستحق على اللاعب يبلغ 300 ألف جنيه أسترليني كاملة.

ويضم إجمالي المبلغ، الضرائب المستحقة على بيل منذ 2013 وقدرها 180 ألف جنيه إسترليني، فضلا عن عقوبة مالية تصل إلى 90 ألف جنيه إسترليني وفوائد بـ30 ألف جنيه أسترليني.

وعلى الرغم من عدم كون بيل مقيما ضريبيا في إسبانيا، تقول وزارة الخزانة الإسبانية إن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما ملزم بدفع ضريبة 19 في المئة عن دخله خلال اللعب مع ريال مدريد.

وسبق لعدد من لاعبي النادي الملكي أن واجهوا مشكلات مع سلطات الضرائب في إسبانيا، ومن بينهم كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش ومارسيلو.