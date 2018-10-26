وفي لقطة تعكس معاناة دفاع نابولي لإيقاف هجمة يقودها اللاعب الشاب من الجانب الأيمن، لجأ كاليدو كوليبالي لاعب الضيوف إلى طريقة غريبة وغير مسبوقة.

ودفع كوليبالي زميله ماريو روي بقوة كبيرة، ليلحق بمهاجم سان جرمان الذي انطلق بسرعة كبيرة من وضع ثبات.

وأقدم المدافع السنغالي على هذا التصرف الغريب، عندما أيقن على ما يبدو أنه لن يتمكن من مجاراة خفة حركة مبابي، حتى لا يشكل ابن الـ19 عاما خطورة خلال الهجمة.

وفي المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، تألق كوليبالي بشدة أمام هجوم ناري مكون من البرازيلي نيمار والأوروغواياني إدينسون كافاني ومبابي، لكنه فشل في منع هدف التعادل الذي سجله أنخيل دي ماريا من تسديدة بعيدة في الدقيقة 90.

ويتصدر ليفربول الإنجليزي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، مقابل 5 نقاط لنابولي الثاني و4 لسان جرمان في المركز الثالث، فيما يتذيل رد ستار بلغراد الصربي المجموعة بنقطة وحيدة.