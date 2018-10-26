وأثناء متابعته للقاء فريقه الكتالوني ضد إنتر ميلانو الإيطالي من مدرجات ملعب "كامب نو"، الأربعاء، كان تياغو مشغولا برسم شعار نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي يلعب له كريستيانو رونالدو الغريم الأول لميسي منذ سنوات.

وبعدما انتهى من الرسم، عرض تياغو على والده الورقة التي خط عليها شعار يوفنتوس، فيما ابتسم ميسي ابتسامة خفيفة وهو يتأملها، ثم أكمل متابعة اللقاء.

وغاب ميسي عن اللقاء بسبب إصابته في ذراعه، ويعتقد أنه سيعود إلى الملاعب أواخر شهر نوفمبر المقبل.

ولن يشارك "البرغوث" في كلاسيكو الدوري الإسباني المرتقب، الأحد، الذي سيكون الأول منذ 11 عاما من دون ميسي ورونالدو، المنتقل الصيف الماضي إلى الدوري الإيطالي.