وفقد السائق الألماني، الذي يجب عليه الفوز بسباق جائزة المكسيك الكبرى، الأحد المقبل، في حال أراد الحفاظ على آماله الضئيلة بحرمان منافسه لويس هاميلتون من لقبه الخامس، السيطرة على السيارة لتدور حول نفسها في ثلاثة من آخر خمسة سباقات، عندما كان يحاول التقدم على أحد المنافسين.

واصطدم مع هاميلتون في اللفة الأولى في إيطاليا، وتكرر الأمر في اليابان عندما كان يحاول تجاوز ماكس فرستابن سائق رد بول ولمس سيارة الأسترالي دانييل ريتشياردو في تكساس الأحد الماضي.

وأبلغ فيتل الصحفيين في حلبة هرمانوس رودريجيز "عندما تقترب منسيارة أخرى تفقد جزءا من الضغط السفلي، وفقدان السيطرة على السيارة ودورانها حول نفسها الذي تعرضت له كان غريبا لأنني لم أستطع فعل أي شيء.

ونقلت رويترز عن فيتل "الأمر لم يكن أنني كنت أقود بسرعة كبيرة، أو أفقد السيطرة على السيارة عند هذه السرعة. لذا أعتقد أنه كانت هناك مشكلة بسبب محاولة التجاوز من الداخل في هذا الموقف".

وأضاف "في الثلاثة مواقف لم أكن متقدما بل على أفضل حال بجانب سيارة أخرى... ربما في المرة المقبلة سأحاول التجاوز من الخارج".

ويتأخر فيتل بفارق 70 نقطة عن هاميلتون قبل ثلاثة سباقات من النهاية، وسيضمن السائق البريطاني لقبه الخامس لو احتل المركز السابع في المكسيك.

وتفوق هاميلتون بهذا الفارق بعد أخطاء فيتل، لكن السائق الألماني أكد أنه لم يكن يحاول فعل أي شيء غبي.