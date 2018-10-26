وتعرض المصنف الأول لكسر إرساله في الشوط الثاني من مباراته في الدور الثاني أمام شتروف، لكن وعقب تراجعه 3-1، رد اللاعب البالغ من العمر 37 عاما بالفوز بخمسة أشواط متتالية، في غضون 13 دقيقة لينتزع المجموعة الأولى.

وحافظ كل لاعب على إرساله في المجموعة الثانية حتى الشوط 11 عندما ارتكب شتروف خطأين سهلين بما في ذلك وقوعه في خطأ مزدوج عند نقطة كسر إرساله.

واحتفظ فيدرر بإرساله بسهولة بعدها ليكمل ثالث انتصار له على شتروف هذا العام، وينتزع انتصاره 17 على التوالي في البطولة في مسيرة تراجع لعام 2014.

وعقب فوزه بلقب بطولة بازل عامي 2014 و2015، غاب فيدرر عن البطولة في نسخة 2016، بسبب الإصابة، لكنه فاز بها ثانية في العام التالي.

وتغلب ألكسندر زفيريف المصنف الثاني على الأسترالي اليكسي بوبيرين المتأهل من التصفيات بنتيجة 6-4 و6-4، ليضمن انتصاره 51 هذا الموسم.

وخسر زفيريف، الساعي للقبه الرابع في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين هذا الموسم، نقطتين على إرساله الأول فقط في طريقه للفوز.

وتغلب ستيفانوس تيتيباس المصنف الرابع، الذي بات أول لاعب يوناني يفوز بلقب ضمن بطولات اللاعبين المحترفين، بإحرازه لقب بطولة ستوكهولم المفتوحة قبل عدة أيام، على الألماني بيتر جويوفتشيك 6-3و6-1، ليواصل مسيرته الرائعة هذا الموسم.