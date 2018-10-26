ورفع بيتيس رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة مقابل 6 نقاط لميلان، وأربع لأولمبياكوس اليوناني الفائز على مضيفه دوديلانغ من لوكسمبورغ متذيل الترتيب 2-صفر.

واستهل ميلان المباراة بعد فوزه على أولمبياكوس ودوديلانغ، فيما تعادل بيتيس مع أولمبياكوس في الجولة الأولى.

لكن مدربه جينارو غاتوزو فضل إراحة عدد من لاعبيه بعد دربي المدينة الذي انتهى لمصلحة غريمه إنتر ميلانو الأحد في اللحظات القاتلة.

وغاب عن تشكيلة ميلان الأساسية أمثال الحارس الدولي جانلويجي دوناروما، التركي هاكان جالهان أوغلو، العاجي فرانك كيسييه، الإسباني سوسو والسويسري ريكاردو رودريغيز.

وعلى ملعب "سان سيرو"، لم ينجح ميلان في ضبط إيقاع اللعب فافتتح الباراغوياني طوني سانابريا التسجيل للفريق الأندلسي، بترجمته عرضية الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو من مسافة قريبة على باب المرمى، أخطأ الحارس الرديف الإسباني بيبي رينا بابعادها (30).

وسجل بيتيس هدفا ثانيا ألغاه الحكم بداعي التسلل (33)، ثم أهدر سانابريا فرصة خطيرة والمرمى مشرع أمامه (39). وانتهى الشوط الأول على وقع محاولة الأرجنتيني غونزالو هيغواين تخطي حارس المرمى وتسجيل هدف التعادل، بيد أن محاولته باءت بالفشل (45+1).

وبعد الاستراحة، تحسن أداء ميلان بعدما دفع غاتوزو بسوسو وباتريك كوتروني بدلا من الفرنسي تييمويه باكايوكو وفابيو بوريني.

لكن بيتيس عمق جراح الفريق اللومباردي، عندما استلم لوسيلسو، المعار من باريس سان جرمان بطل فرنسا، الكرة وأطلقها من نحو 25 مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة (55).

وقلص البديل كوتروني الفارق مترجما عرضية الإسباني سامو كاستييخو (83)، الذي طرد في نهاية المباراة من دون أن ينجح فريقه في إدارك التعادل.