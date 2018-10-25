ومردّ هذا القلق، وهو استضافة الاستاد مباراة في دوري كرة القدم الأميركية قبل يوم من المباراة، حيث يلعب فيلادلفيا إيجلز ضد جاكسونفيل جاجوارز.

وقد وأشاردي بروين إلى أنه سبق له اللعب على ملعب استضاف مباراة في البطولة الأميركية خلال الاستعداد للموسم.

وأبلغ وسائل إعلام بريطانية "سيكون أمرا صعبا. لست واثقا كيف ستكون حالة أرض الملعب. نتمنى أن تكون جيدة وأن نستطيع اللعب بشكل طبيعي".

وشارك دي بروين العائد من إصابة في الركبة في التشكيلة الأساسية في الفوز 3-صفر على شاختار دونيتسك بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.