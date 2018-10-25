افتتح لاعب الوسط رافيينيا التسجيل في مرمى منافس قضى معه النصف الثاني من الموسم الماضي بعد عمل رائع من لويس سواريز في الدقيقة 32.

وأنهى الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا أي مقاومة لانترناسيونالي في وقت متأخر من الشوط الثاني ليوقف مسلسل انتصارات الفريق الإيطالي الذي امتد لسبع مباريات متتالية في كل المسابقات ليحقق فريق المدرب إرنستو بالبيردي ثالث انتصار له على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر برشلونة المجموعة الثانية بتسع نقاط بينما يحتل انترناسيونالي المركز الثاني بست نقاط.

وإذا فاز الفريق الكتالوني في مباراة الإياب على ملعب سان سيرو في غضون أسبوعين سيحجز فعليا مكانه في دور الستة عشر لأرفع مسابقة للأندية في أوروبا.