وضع روبرتو فيرمينو ليفربول، الذي خسر في ضيافة نابولي في المباراة السابقة، في المقدمة في الدقيقة 20 بإنهاء رائع لهجمة بعد عمل رائع من أندي روبرتسون.

وصنع الدولي السويسري شيردان شاكيري الهدف الثاني لصلاح قبل صفارة نهاية الشوط الأول سجله اللاعب المصري من داخل المنطقة.

ولم يشكل رد ستار أي تهديد يذكر على مرمى ليفربول الذي قتل المباراة تماما بعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني عندما عرقل فيليب ستويكوفيتش ساديو ماني في المنطقة ليسجل صلاح هدفا من ركلة جزاء محرزا الهدف 50 في 65 مع ليفربول.

وأهدر ماني ركلة جزاء أخرى قبل أن يصلح الخطأ بتسجيل الهدف الرابع لليفربول من مسافة قريبة في الدقيقة 80.

وبعد تعادل باريس سان جيرمان 2-2 مع نابولي يتصدر ليفربول الآن المجموعة بست نقاط متفوقا بنقطة على نابولي وبنقطتين على سان جيرمان.