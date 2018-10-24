واستطاع ريال مدريد تحقيق انتصار متواضع على ضيفه التشيكي فيكتوريا بيلزن بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

وقامت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد بـ"جلد" لاعبي الفريق، وقالت إن البعض منهم لا يستحق اللعب في الكلاسيكو أمام برشلونة يوم الأحد المقبل.

وقام موقع الصحيفة بإجراء استفتاء شارك فيه جماهير الفريق، لتقييم اللاعبين خلال المباراة.

وحصل البرازيلي مارسيلو على أعلى الدرجات بين الجماهير، حيث حصل على 763 صوتا، تلاه حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس بـ641 صوتا، ثم المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز بـ578 صوتا.

أما اللاعبون الأسوأ، فتصدرهم النجم الشاب ماركو أسينسيو، الذي يشهد تراجعا كبيرا في المستوى هذا الموسم.

وحصل أسينسيو على 25 صوتا فقط، تلاه النجم الويلزي غاريث بيل بـ81 صوتا، والإسباني إيسكو بـ76 صوتا.

وهذه الأرقام دفعت "الماركا" إلى دق ناقوس الخطر بالنسبة لمدريد قبل مواجهة "الكلاسيكو" أمام الغريم برشلونة.

ففي حراسة المرمى، يبدو أن جماهير "الملكي" تفضل الحارس نافاس، على الحارس الجديد تيبو كورتوا، مما يضع اختيارا "محوريا" أمام المدرب جولين لوبيتيغي المهدد بالإقالة.

أما بالنسبة لنجوم الفريق، فقد يضطر لوبيتيغي لإجلاس بعض منهم على مقاعد البدلاء أمام برشلونة بسبب تراجع مستواهم، وعلى رأسهم أسينسيو وإيسكو وبيل.

مستوى "النادي الملكي" الباهت أمام الخصم التشيكي المتواضع قد يتنبأ بمواجهة عصيبة سيخوضها الفريق في الكامب نو الأحد، أمام كتيبة "كتالونية" مدججة بالنجوم، لكن ينقصها النجم المصاب ليونيل ميسي.