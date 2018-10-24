وعقب صافرة النهاية، اقتحم شاب مرتديا زي مانشستر يونايتد، متوجها لكريستيانو رونالدو، ولكن حراس الأمن سارعوا إلى اعتقاله، قبل تدخل رونالدو.

وحاول "الدون" التحدث مع حراس الأمن لترك المشجع قليلا، قبل أن يكمل جميله ويقوم بالتقاط صورة "سيلفي" مع المشجع الذي شكر رونالدو على لفتته الجميلة.

وتكرر مشهد اقتحام الملعب خلال مواجهة يوفنتوس ومانشستر يونايتد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

واقتحم مشجع الملعب فور انطلاق المباراة ولكنه سقط قبل الوصول للاعبين، ثم اقتحم أكثر من مشجع الملعب بعد انتهاء اللقاء بانتصار رونالدو ورفاقه بنتيجة 1-0.