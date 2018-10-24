وبات فريق مان سيتي أول ناد إنجليزي يفوز على شاختار على ملعبه في أية مسابقة أوروبية، حيث فاز الفريق الأوكراني على الأندية الإنجليزية في 5 مقابلات سابقة وتعادل مرتين، لينتقم رجال بيب غوارديولا من هزيمة الموسم الماضي على نفس الملعب وفي نفس مرحلة المجموعات.

ورغم المسافة الطويلة التي قطعها لاعبو السيتي (1700 ميل تقريبا) إلا أنهم كانوا في أفضل حالاتهم البدنية والذهنية، حيث تمكنوا من سحق شاختار بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من دافيد سيلفا وإيمريك لابورت وبرناردو سيلفا.

يشار إلى أنها الهزيمة الأولى لشاختار هذا الموسم خلال 12 مباراة خاضها في مختلف البطولات.

وتعقدت وضعية شاختار دونيتسك بعد هذه الهزيمة، حيث يتذيل المجموعة التي تضم أيضا فريقي هوفنهايم الألماني وليون الفرنسي برصيد نقطتين فقط.