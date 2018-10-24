ستويتشكوف لعب للنادي الكتالوني في التسعينات على فترتين، وعلى الرغم من أنه بلغ من العمر 52 عاما، فقد قدم خدماته لفالفيردي على سبيل المزاح.

وقال النجم البلغاري السابق، الذي يعمل حاليا في التعليق الرياضي، خلال الفترة المخصصة للأسئلة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة دوري الأبطال موجها كلامه لفالفيردي: "أيها المدرب، إن أفضل شريك لجوردي ألبا (ميسي) ليس موجودا، ولكن أنا موجود."

فالفيري استغرب من السؤال أولا، ثم ضحك عندما عرف هوية "الصحفي" الذي وجهه ورد عليه: " لم أفكر في ذلك على الإطلاق، ولكن سآخذ ذلك بعين الاعتبار" مضيفا " ابق قريبا، في حالة احتجناك."

واختتم المؤتمر الصحفي بسؤال ستويتشكوف، ثم غادر فالفيردي بابتسامة على وجهه.

ويغيب ميسي عن ملاعب كرة القدم لمدة 3 أسابيع وربما أكثر بعد تعرضه لإصابة في العظم الكعبري في يده خلال مباراة فريقه مع إشبيلية في الدوري يوم السبت الماضي.