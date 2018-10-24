افتتح كريم بنزيمة التسجيل لحامل اللقب من ضربة رأس في وقت مبكر بالشوط الأول لكن ريال كان محظوظا بعدم استقبال هدف التعادل قبل الاستراحة بعد ثلاث فرص خطيرة للفريق التشيكي.

وأحرز الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو الهدف الثاني بتسديدة من فوق الحارس في الدقيقة 55 وأهدر الزوار العديد من الفرص لتوسيع الفارق ما سمح لباتريك هروسوفسكي بتقليص الفارق في الدقيقة 78.

وتساوى ريال مدريد في صدارة المجموعة السابعة مع روما برصيد ست نقاط بعد ثلاث مباريات لكنه لم يظهر بأداء مقنع قبل لقاء القمة مع غريمه الأزلي برشلونة يوم الأحد في الدوري الإسباني.