ويجتمع مجلس الفيفا في كيغالي عاصمة رواندا، حيث من المقرر مناقشة خطط إنفانتينو لإقامة "كأس عالم مصغرة"، وزيادة حجم كأس العالم للأندية ضمن موضوعات أخرى وفقا لجدول أعمال الاجتماع.

ولم يوضح الفيفا ما إذا كان المجلس سيجري تصويتا على هذه الخطط أم لا، حسب "رويترز".

وحسب المقترح، تضم كأس العالم المصغرة 8 منتخبات وتقام كل عامين، بالإضافة إلى كأس العالم التقليدية، والبطولة المعروفة باسم "أفضل 8"، وستكون ذروة مسابقة دوري عالمي للأمم.

وفي خطاب مايو، اقترح إنفانتينو إقامة البطولة الجديدة في أكتوبر ‬أو نوفمبر في الأعوام الفردية، اعتبارا من 2021، على أن يتم إلغاء كأس القارات التي تقام حاليا كل 4 سنوات في العام، الذي يسبق كأس العالم.

وسيزيد عدد فرق كأس العالم للأندية، التي تقام سنويا في الوقت الحالي بمشاركة 7 فرق، إلى 24 فريقا، وتقام مرة واحدة كل 4 سنوات وفقا لمقترحات إنفانتينو.

وكتب إنفانتينو إلى أعضاء مجلس الفيفا في مايو الماضي من أجل شرح خططه، التي قال إنها مدعومة من مجموعة "صلبة وجادة" من المستثمرين الراغبين في إنفاق 25 مليار دولار على مدار 12 عاما تبدأ في 2021 مقابل بث "المونديال المصغر".

لكن الخطط واجهت معارضة شديدة من الأندية وبطولات الدوري في أوروبا، حيث قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر تشيفرين، إن هذه الخطط "معيبة ويغلب عليها الطابع التجاري"، متها الفيفا بـ"بيع روح اللعبة".

ولم تكن هذه المقترحات ضمن جدول أعمال المؤتمر السنوي للفيفا الذي عقد في موسكو في يونيو الماضي، علما بأن خطط إنفانتينو ستؤدي لتغييرات ضخمة في جدول المباريات الدولية.