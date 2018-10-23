وتعرض المهاجم الأرجنتيني، السبت، لإصابة في الذراع، فيما كشف النادي أن ميسي سيبتعد عن الفريق لمدة 3 أسابيع.

إلا أن تقارير صحفية إسبانية ذكرت أن صاحب الكرات الذهبية الخمس لن يعود إلى الملاعب قبل شهر على الأقل من الآن.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ميسي بدأ العلاج من كسر في الساعد، الاثنين، ومن المتوقع أن تكون أول مباراة يلحق بها هي أتلتيكو مدريد في 24 نوفمبر المقبل.

وتأتي إصابة "البرغوث" في وقت حساس بالنسبة للفريق الكتالوني، الذي يستعد لمواجهة ريال مدريد، الأحد، في كلاسيكو الدوري الإسباني الذي سيغيب عنه ميسي.

وكما أن أهم لاعبي برشلونة لن يحلق بلقاءي إنتر ميلانو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مواجهات أخرى أمام رايو فايكانو وريال بيتس، ومباراة في كأس الملك ضد كلتشرال ليونيزا.

وأصيب ميسي 19 مرة سابقة منذ وقع عقدا احترافيا مع برشلونة في 2005، وفي غيابه خاض الفريق 88 مباراة، وحقق 56 فوزا و17 تعادلا فيما خسر 15 مرة.