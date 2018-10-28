وعينت رابطة الدوري الإسباني الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز ليدير مباراة الموسم مساء الأحد على استاد كامب نو ببرشلونة.

وقد يتفاءل مشجعو النادي "الكتالوني" بمارتينيز ، الذي أدار "كلاسيكو" الموسم الماضي، عندما تعرض ريال مدريد لهزيمة "مهينة" على ملعبه أمام برشلونة بنتيجة 0-3.

وسيشهد "كلاسيكو" الأحد استخدام تقنية الفيديو "VAR" لأول مرة في مواجهات الفريقين، مما قد يقلل من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

ومن المفارقات تعيين أليخاندرو خوسيه هيرنانديز مسؤولا عن تقنية الفيديو خلال اللقاء، وهو الحكم نفسه الذي أدار "كلاسيكو" الإياب الموسم الماضي، وأثار جدلا كبيرا بطرده لاعب برشلونة سيرجي روبيرتو، ثم احتسابه هدفا "مثيرا للجدل" لبرشلونة.

واستطاع برشلونة تحقيق الانتصار في 75 بالمئة من المباريات التي أدارها مارتينيز، بينما انتصر غريمه ريال مدريد في 62 بالمئة من اللقاءات التي أدارها فقط، وذلك قد يجعله "وجه السعد" للفريق الكتالوني.

وهزم برشلونة مرة واحدة فقط تحت إدارة مارتينيز، كانت أمام ريال مدريد بمباراة الإياب من كأس السوبر الإسباني.