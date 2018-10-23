بدأ ليستر اللقاء بشكل أفضل وأحرز بن تشيلويل الهدف الأول بعد كرة اصطدمت بمدافع أرسنال هيكتور بليرين وغيرت اتجاهها إلى مرمى الحارس بيرند لينو في الدقيقة 31.

لكن أرسنال تحسن بعد ذلك ونجح القائد مسعود أوزيل في إدراك التعادل بتسديدة منخفضة رائعة بقدمه اليسرى اصطدمت بالقائم ثم سكنت الشباك.

ثم خطف أوباميانج الأضواء بعد نزوله في الدقيقة 61 ليمدد أرسنال انتصاراته للمباراة العاشرة على التوالي في جميع المسابقات.

وسجل مهاجم الجابون في المرمى الخالي بعدما استقبل تمريرة بليرين العرضية في الدقيقة 63 كما أكمل هجمة أخرى بعد عرض مبهر من أوزيل في الدقيقة 66.

وسيحل أرسنال ضيفا على كريستال بالاس يوم الأحد بالدوري بعد أن يواجه سبورتنغ في لشبونة يوم الخميس بالدوري الأوروبي.