وأفاد الاتحاد في بيان، أن غرافينا (65 عاما)، رئيس رابطة أندية الدرجة الثالثة في إيطاليا سابقا، كان المرشح الوحيد، وحصل على 97.2 في المائة من أصوات الجمعية العمومية للاتحاد في روما.

وكانت محاولة سابقة لانتخاب رئيس جديد للاتحاد في يناير الماضي، قد فشلت، بعد 4 جولات من التصويت، عندما لم يتمكن أي من المرشحين الثلاثة، ومن بينهم غرافينا، من الحصول على نسبة تتجاوز 50 بالمائة من الأصوات، ومنذ ذلك الوقت ظل الاتحاد تحت قيادة رئيس مؤقت.

وقال غرافينا أمام الجمعية العمومية: "أشعر بسعادة غامرة لانتخابي بنسبة 97.2 في المائة من الأصوات، لكنها مسؤولية كبيرة أيضا. هذا يعني أن كرة القدم الإيطالية باتت تدرك أهمية التغيير".

وتابع: "الجماهير وجميع عناصر اللعبة يتوقعون إجابات شافية. سيكون الأمر أشبه بسباق ضد الزمن"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.